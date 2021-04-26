В Калуге почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Калуга, 26 апреля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 26 апреля, состоялся митинг в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Три тысячи калужан были в числе шестисот тысяч военных и гражданских специалистов, занимавшихся ликвидацией последствий выброса в окружающую среду радиоактивных веществ, произошедшего 26 апреля 1986 года в результате аварии при разрушении 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС).
В митинге памяти приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы военный комиссар Калуги Андрей Иванов, руководители подразделений Городской управы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС из Калуги и Калужской области, преподаватели и учащиеся калужских школ, кадеты профтехучилищ, представители общественных организаций и жители Калуги.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления пожелал участниками ликвидации Чернобыльской аварии здоровья, сил, терпения и благополучия. Собравшиеся возложили цветы к памятнику ликвидаторам.