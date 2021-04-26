Калуга, 26 апреля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 26 апреля, состоялся митинг в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Три тысячи калужан были в числе шестисот тысяч военных и гражданских специалистов, занимавшихся ликвидацией последствий выброса в окружающую среду радиоактивных веществ, произошедшего 26 апреля 1986 года в результате аварии при разрушении 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС).

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В митинге памяти приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы военный комиссар Калуги Андрей Иванов, руководители подразделений Городской управы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС из Калуги и Калужской области, преподаватели и учащиеся калужских школ, кадеты профтехучилищ, представители общественных организаций и жители Калуги.

«Со времен чернобыльской трагедии прошло уже 35 лет. В далёком 1986 году не удалось удержать под контролем мирный атом, все мы ощутили результаты этой трагедии. Если бы не подвиг 600 тысяч ликвидаторов со всего Советского Союза, ущерб мог быть намного страшнее: было бы больше жертв, зона заражения была бы намного крупнее, — отметил в своём выступлении Юрий Моисеев. — Наши офицеры, солдаты и гражданские специалисты, проявили чудеса героизма. Работая в нечеловеческих условиях, они смогли минимизировать последствия катастрофы. Всем, кто погиб в результате аварии и устранения её последствий, низкий поклон и вечная память».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления пожелал участниками ликвидации Чернобыльской аварии здоровья, сил, терпения и благополучия. Собравшиеся возложили цветы к памятнику ликвидаторам.