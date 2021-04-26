Иваново, , 16:25 — REGNUM Вакцинация от коронавируса на предприятиях в Ивановской области идёт активно, решения о введении локдауна для предприятий, сотрудники которых не прошли вакцинацию, оперштабом не принималось. Об этом сообщил на брифинге 26 апреля директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

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«Вакцинация — это дело добровольное. Но вакцинироваться безусловно нужно. Отмечу руководство многих предприятий Ивановской области, где персонал вместе с администрацией принимают общее решение обезопасить коллективы, сотрудников, чтобы уверенно строить производственные планы. Вакцинация на предприятиях в регионе идет достаточно активно. Но, повторюсь, решение о вакцинации каждый граждан принимает осознанно и добровольно», — цитирует Фокина пресс-служба правительства региона.

Фокин также напомнил, что после 1 мая больничные для граждан старше 65 лет продлеваться не будут, работающим пенсионерам работодатели должны будут либо предоставить отпуск, либо возможность работать удаленно.

«Самое рациональное решение — это вакцинация. Мы видим, что уже многие люди старшего поколения такое решение принимают — проходят полный курс вакцинации и спокойно выходят на работу», — добавил он.

Всего в регионе вакцинированы первым компонентом вакцины «Спутник V» 103 839 человек, завершили курс вакцинации 68 274 человека.

В Ивановской области на 26 апреля подтвержден 34 171 случай заражения коронавирусом, выздоровели 32 444 пациента, скончались 1 140 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.