Нью-Йорк, США, , 16:26 — REGNUM В суд Нью-Йорка был подан коллективный иск против компании Apple. Об этом сообщает издание «Канобу» 26 апреля.

По данным СМИ, от Apple требуют не указывать ложные сведения о водонепроницаемости смартфонов iPhone. В противном случае — принимать побывавшие в воде гаджеты на ремонт или возврат по гарантии в сервисные центры.

Добавим, что официально, начиная с одиннадцатой модели, iPhone защищены по стандарту IP68 — их можно без последствий погружать в воду на глубину до метра в течение получаса. Но если со смартфоном после этого что-то случается, то его не принимают по гарантии.

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