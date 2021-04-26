Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM В Петербурге в понедельник, 26 апреля, возобновилась диспансеризация и профилактические медосмотры. До конца текущего года планируется провести через диспансеризацию 1 млн 476 тыс. петербуржцев, в том числе 601 тыс. человек в возрасте старше 55 лет.

Напомним, диспансеризация, прерванная в ноябре 2020 года, стала вновь возможна по решению Смольного в связи со снижением угрозы коронавирусной инфекции.

«Профилактика, комплексное обследование в ходе диспансеризации позволяют укрепить здоровье человека, выявить заболевания на ранней стадии, когда их легче вылечить, уменьшить вероятность развития осложнений», — сказал губернатор Александр Беглов.

На диспансеризацию и медосмотр можно записаться через портал «Здоровье петербуржца» и регистратуры поликлиник.

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