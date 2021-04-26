Анкара, , 20:42 — REGNUM Послание президента США о признании геноцида армян в первую очередь связано с историей и прошлым, но оно включено в ряд действий новой администрации США, которые показывают, что их новые стратегические отношения должны иметь конкретные правила. Об этом заявил аналитик американо-турецких отношения в немецком фонде Маршалла/Eliamep Николас Данфорт греческому телеканалу Skai 25 апреля.

Данфорт считает, что турки не хотят еще больше обострять отношения по этому вопросу и не будут педалировать свою реакцию на американский ход. Эксперт отмечает: если бы не лоббирование турецкого правительства, американские президенты признали бы геноцид армян десятилетия назад. В прошлом каждый раз, когда президент обещал признать геноцид, в последнюю минуту он отступал после действий турецкого правительства и его союзников в США, особенно в Госдепартаменте и Пентагоне.

Сейчас кое-что изменилось: если предыдущие президенты беспокоились, что использование слова «геноцид» нанесет ущерб альянсу США и Турции, то теперь альянс уже развалился на части, поэтому им не нужно беспокоиться об этом. У Турции нет других друзей в США, которые могли бы дать отпор признанию геноцида, и Вашингтон не беспокоится о том, чтобы нанести ущерб отношениям, которые уже так сильно пострадали, считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, как далеко может зайти турецкое правительство, если принять во внимание тот факт, что оно переоценивает свой хрупкий баланс между НАТО и Россией, Данфорт ответил, что заявление Байдена прозвучало в то время, когда Эрдоган и сам осознал, что он изолирован в регионе. «Это не тот момент, когда Эрдоган хочет начать новую конфронтацию. И я думаю, что момент и смягчит реакцию на заявление Байдена. Мы видели, например, как министерство иностранных дел Турции вызывало американского посла, но Турция не отозвала своего посла из Вашингтона. До сих пор и исходя из риторики, которую мы имеем от министерства иностранных дел Турции, мы видим, что турки не хотят еще больше обострять отношения по этому вопросу», — заключает эксперт.