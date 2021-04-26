Волгоград, , 16:27 — REGNUM Полностью завершили иммунизацию от COVID-19 порядка 100 тысяч жителей Волгоградской области. С начала прививочной кампании медики получили более 231 тысячи комплектов вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

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200-тысячным жителем, сделавшим первую прививку от коронавируса, стал 71-летний житель Ворошиловского района Волгограда Юрий Воронов. По словам пенсионера, он ведёт активную жизнь, посещает магазины и места с большим скоплением людей, поэтому ему важно иметь защиту от вируса. Мужчина прошёл вакцинацию в городской поликлинике № 4. В целом, с начала массовой прививочной кампании в регион поступило более 231 тысячи комплектов вакцины, порядка 100 тысяч человек завершили иммунизацию.

Вакцинация проходит в 62 стационарных прививочных пунктах Волгоградской области, также работают 11 мобильных площадок в торговых центрах Волгограда и Волжского, ещё один открыт в городском ДК Фролово.