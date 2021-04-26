Казань, , 16:22 — REGNUM В связи с объявленными длинными майскими каникулами у предприятий возникло очень много вопросов. Об Этом, как передаёт корре6спондент ИА REGNUM, заявил 26 апреля председатель правления Машиностроительного кластера Татарии Сергей Майоров. «Непонятным остается механизм и источник оплаты этих дней. Повторяется прошлогодняя ситуация, когда из-за пандемии работникам пообещали оплату нерабочих дней, но не уточнили, за чей счет. Этот вопрос повис в воздухе. Считаем, что объявлять каникулы за счет предприятий не совсем корректно — не в том состоянии наши компании сегодня находятся, чтобы оплачивать дополнительные отпуска сотрудникам. Некоторые производства от пандемии еще не отошли», — отметил он.

Читайте также: Путин объявил длинные выходные с 1 по 11 мая

По его словам, есть предприятия, где целые коллективы отказываются выходить на работу в майские каникулы, несмотря на угрозу срыва производственных планов. «Такое столкновение интересов работодателей и коллективов — тревожная ситуация. И мы надеемся до 1 мая получить срочные разъяснения о порядке оплаты этих каникул и о возможности предприятий не останавливать деятельность в связи с производственной необходимостью. Нельзя пускать каникулы на самотек. В прошлом году Минтруда давало разъяснения, что такие нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, за которые положена двойная оплата. Поэтому расчет происходил в обычном режиме. Как будет в этом году — пока непонятно», — пояснил Майоров.

Он добавил, что предприятия Машиностроительного кластера Татарии, у которых есть заказы, должны иметь возможность вывести людей на работу, чтобы не сорвать план. «В таком случае оплата труда должна быть в обычном размере. Те же, кто решит отдохнуть без ущерба производственному циклу, могут сделать это за свой счет. У людей должно быть право выбора», — полагает Майоров.