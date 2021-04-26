Нижневартовск, Югра, , 16:21 — REGNUM В Югре за получение взятки перед судом предстанет начальник производственного отдела управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствие установило, что обвиняемый вымогал у директора организации — подрядчика взятку в размере свыше 800 тыс. рублей. За денежное вознаграждение он обещал оказывать общее покровительство. В январе 2021 он получил часть от суммы оговоренной взятки — 177 тыс. рублей — за договорённости по объекту, выполнение которого происходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Чиновник был задержан с поличным. Он обвиняется по п. п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством»). На имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму более 12 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.