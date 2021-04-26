Брюссель, , 16:19 — REGNUM Еврокомиссия начинает судебную процедуру против производителя вакцин AstraZeneca из-за нарушения условий контракта о закупке продукции этой компании, заявил 26 апреля на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

По его словам, компания до сих пор не смогла представить убедительные доказательства своей способности гарантированно выполнить в срок обещанные поставки вакцин от коронавируса.

Он подчеркнул, что речь идет о праве граждан Евросоюза на обещанные препараты.

«Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают комиссию», — заявил де Кеерсмакер.

Как сообщало ИА REGNUM, AstraZeneca в январе 2021 года объявила, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале года лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, указанных в контракте.

Причиной этого указывались производственные трудности на бельгийском фармпредприятии этой компании. В марте AstraZeneca снова сообщила о задержках поставок вакцины в страны Евросоюза, объясняя это возникшими в мире экспортными ограничениями.

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