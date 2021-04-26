Киев, , 16:19 — REGNUM Серьезные аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до 26 апреля 1986 года, говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Спецслужба отмечает, что, согласно архивным данным, в 1982 году на первом энергоблоке ЧАЭС произошел значительный выброс радиоактивных веществ, а в 1984 году аварийные ситуации были на третьем и четвертом энергоблоках. В заявлении отмечается, что доклады об этих авариях заканчиваются фразой «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов».

Также в заявлении СБУ отмечается, что в 1983-м руководство в Москве якобы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня было опубликовано заявление, что западные страны продолжат поддерживать Украину и в дальнейшем будут оказывать помощь стране для скорейшего преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возрождения Чернобыльской зоны отчуждения и трансформации её в «территорию возрождения».