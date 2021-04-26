Назрань, Ингушетия, , 16:17 — REGNUM В Ингушетии произошло ЧП в одном из частных домов в поселке Кантышево. В больницу были доставлены пятеро жильцов с признаками отравления угарным газом.

Инцидент произошел с домовладении по улице Грейдерной, сообщили в компании «Газпром газораспределение Назрань». Все пострадавшие живы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным газовиков, у хозяев домовладения не было договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Из-за не проведенного вовремя обследования могли возникнуть проблемы в его работе, предварительно выдвинули в компании версию причин ЧП.

Читайте также: В Ингушетии отравились газом девять человек