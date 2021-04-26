Белград, , 16:16 — REGNUM Европейская комиссия готова работать над ускорением процесса присоединения Сербии к Евросоюзу. Об этом 26 апреля заявил комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгеи в Брюсселе по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Варгеи подчеркнул важность реализации европейского Экономическо-инвестиционного плана по Западным Балканам в размере девяти миллиардов евро, которые были бы вложены в развитие инфраструктурных и других проектов.

Представитель ЕС также заявил о том, что применение новой методологии ведения переговоров со странами-кандидатами на вступление в ЕС должно ускорить европейский путь Сербии, передает телеканал РТС.

Варгеи отметил отличные результаты Сербии в проведении кампании вакцинации населения от коронавируса и похвалил Белград за то, что он дал возможность привиться и жителям других стран региона.

Напомним, что ранее Евросоюз пересмотрел процедуру ведения переговоров с кандидатами на вступление в содружество европейских стран. Новая процедура коснется в первую очередь стран Западных Балкан, стоящих в очереди на прием в ЕС, в том числе Сербии, которая начинала переговоры на старых условиях.