Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM Экс-биатлонист, депутат Государственной думы Антон Шипулин («Единая Россия») подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском региональном отделении партии.

Бывший спортсмен заявился на праймериз в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.

Предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая 2021 года. Итоги праймериз подведут 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на праймериз ЕР заявился гонщик Сергей Карякин.

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