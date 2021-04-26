Москва, , 16:11 — REGNUM Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 3.0 проходил с 1 марта по 25 апреля. Это уже третий фестиваль, организованный 17 ведущими вузами и общественными организациями России. В общей сложности за год свои навыки программирования на RuCode повысили более 40 000 начинающих и профессиональных разработчиков из России и других стран. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Фестиваль RuCode провели в двух ИТ-направлениях: искусственный интеллект и программирование. Структура фестиваля включала три ступени: онлайн-курсы («Быстрый старт в искусственный интеллект», «Основы C/C++ для спортивного программирования», «Быстрый старт в спортивное программирование» (в двух частях)), интерактивные интенсивы с преподавателями ведущих вузов России и тренерами Центра развития ИТ-образования МФТИ, а также финальный зачёт в формате чемпионата.

Финалом трека по искусственному интеллекту стала презентация лучших решений участников. Их представили Олег Шаронов (Москва), Евгения Алсагарова (Владивосток) и команда «Катбуст: скоростной мангуст» в составе Максима Герасимова (Чебоксары), Степана Шабалина (Санкт-Петербург) и Арсения Шаматова (Челябинск).

Трек по программированию завершился итоговым зачётом в формате чемпионата. По его итогам участники смогут получить удостоверение о повышении квалификации от МФТИ. Лучшие результаты в дивизионе A/B (опытные участники) показали сборные — НИУ ВШЭ NRU HSE: Koresha, команда СПбГУ SPb SU: LOUD Enough и команда из Китая Hangzhou Xuejun High School. В дивизионе C/D отличились — команда МИСиС ToMcKoE 4aellutuE, команда ВМК МГУ Subscribe to CrafterKolyan и команда Лицея № 33 г. Иванова chillteam.

директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев «Фестиваль RuCode — одно из наиболее эффективных решений для испытывающей острую нехватку квалифицированных кадров отечественной ИТ-отрасли и находящейся в выборе лучшего работодателя и проекта для самореализации талантливой молодёжи со всех уголков нашей страны. В фестивале особенно важна роль бизнеса: например, компания «Яндекс» является давним партнёром фестиваля. Российские компании — партнёры нашего фестиваля, демонстрируют, что правильный выбор работодателя это не только вопрос вашего денежного вознаграждения, но и вашего обучения и продвижения, вашего вклада в построение нового цифрового мира».

Особенность Года науки и технологий — посвящение каждого месяца определённой теме. Апрель стал месяцем «Освоение космоса». Поэтому особым направлением фестиваля стала задача TerraEvolution от ГК «Роскосмос». В рамках задачи все желающие смогли попробовать себя в создании алгоритма мониторинга изменения состояния поверхности Земли с помощью разновременных снимков со спутника. Авторы трёх лучших решений — Алексей Алексеев (Великий Новгород), Нарек Малоян (Москва) и Олег Шаронов (Москва) получили подарки от Роскосмоса.

победитель трека искусственного интеллекта и лучшего решения москвич Олег Шаронов «Я уже два года разрабатываю нейросети для ретуши фотографий, и всё внимание сконцентрировано только на этом узком наборе проблем. Участие в конкурсе позволило отвлечься от однообразных задач, освежить знания в других областях, попробовать себя в чём-то новом, а соревнование с другими участниками добавило эмоций, которых очень не хватает в повседневной работе».

За два года учебный фестиваль RuCode помог улучшить навыки в искусственном интеллекте и программировании, а также начать карьеру в сфере ИТ тысячам участников из России и других стран. Фестиваль разработан ведущими вузами и организациями Владивостока, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ижевска, Иркутска, Иннополиса, Красноярска, Новосибирска, Перми, Саратова, Читы, а также Томска, Калининграда, Нижнего Новгорода и Ташкента. Учебный фестиваль RuCode проводится при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, а также при поддержке Фонда развития Физтех-школ с использованием гранта Президента Российской̆ Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.