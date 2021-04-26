26 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он дал распоряжение главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Оксана Переможенко, , 20:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 26 апреля во время поездки на Чернобыльскую атомную станцию (ЧАЭС).

Цель. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Владимир Зеленский «Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться».

Зеленский добавил, что на Украине нет проблем ни с применением русского языка, ни церковного конфликта, поэтому он готов обсудить с Путиным эти вопросы.

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Читатели телеграм-каналов «Перший Незалежний», а также «Бородатая Бабушка» обсудили заявление украинского президента. Часть комментаторов отметили, что не могут учить детей на родном для них русском языке, не могут смотреть фильмы в кинотеатре, а также телевизор на русском из-за языковых квот и преобладания украинского языка. Кто-то также напомнил о недавнем заявлении главы украинских раскольников (так называемая Православная церковь Украины) Епифания (Думенко) о том, что на Украине все православные приходы (храмы, монастыри) принадлежат возглавляемой им структуре, а не канонической УПЦ. Другие добавили, что российский президент не станет встречаться с Зеленским «ради встречи».

«А президент России об этом знает? Вова собрался в логово демона, оккупанта, на территорию врага и по совместительству второго по товарообороту партнёра Украины?» — не без иронии отметил Максим, подражая украинской пропаганде.

«Не будет Путин встречаться с нашим никчемой!!! Путин же ясно сказал, разговаривайте с руководством «республик», встречайтесь с ними и договаривайтесь! Но наш клоун озвучил уже затертую мантру о том, что он «с террористами не разговаривает»! Бред! В чем заключается «терроризм» этих «республик»!? О чем Путин с Зе[ленским] будет разговаривать?! Ну о чём?! А Ермак может заявлять что угодно! Его заявления абсолютно ничего не стоят!» — написал Владимир К.

«Уже говорили в прошлом году во Франции (встреча в «нормандском формате» в декабре 2019 года. — О.П.). Толк есть? Нету. Одни разговоры. Германия и Франция вообще тупо молчат, они словами только выражают обеспокоенность… уже тошнит. Так обеспокоены, аж противно», — добавил в свою очередь Dober.

«Интересно, с Путиным они будут общаться через переводчика?» — спросил Алексей Л.

«Песков сказал, что «никаких деталей подобной встречи пока нет», и это ключевое. Кремль в этом плане исповедует старую школу дипломатии. Все решения по всем обсуждаемым вопросам подготавливаются заранее, просто… [поговорить] тут не прокатит», — добавил читатель Nonlinear equation.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

Далее читатели обратили внимание на слова Зеленского о якобы отсутствии на Украине проблем религиозного (православие и раскольники) и языкового характера.

«Насчет церкви Епифаний (глава раскольников ПЦУ. — О.П.) вчера заявил, что все приходы должны принадлежать ему. Похоже, нас ждёт очередное томособесие от власти», — предположил Дмитрий Н.

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«Вопрос в том, что русский в школах — всё, в кинотеатрах — всё, на радио — всё. Но румынский, венгерский и болгарский — пожалуйста. А с х*ена ли? Румыноязычных и венгроязычных же в Украине в разы же больше, чем русскоязычных», — отметил Oleg, подразумевая, что русскоязычных в сравнении с говорящими на румынском, болгарском и венгерском языках на Украине в разы больше.

«А почему русский должен быть в школах? Кто платит за школу, тот заказывает язык. Платит Украина, значит, образование должно быть на украинском», — возразил в свою очередь Иван М.

«А может быть, платят граждане Украины из своих налогов, в том числе русскоязычные?» — в ответ возразил ему читатель Бабушкина Заначка.

«В развитых странах 2−3 языка государственных, и это нормально и современно», — отметил I U.

«Мне не дают возможности сходить в кинотеатр на просмотр фильма на русском языке. Я не могу смотреть телевизор на русском, т. к. квоты, я должна просить обслужить меня на русском, т. к. русскоговорящий продавец (официант и т. д.) обязан говорить на неродном языке», — добавила в свою очередь Наталя.

«Неужели Путин согласился на встречу ради встречи???» — задалась вопросом Оксана.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Зеленский дал поручения Ермаку связаться с АП РФ для организации встречи двух президентов. Также заявил, что в Украине нет проблем с русским языком и церковью, но и эти вопросы он готов обсудить с Путиным. Когда Зеленский ещё был артистом, он заявлял о проблемах с русским языком в Украине после Майдана. С тех пор был принят закон о государственном языке, который значительно сузил сферы применения русского языка, — ещё больше проблем. А уже при Зеленском запрещено среднее образование на русском языке и сферу обслуживания перевели на государственный язык. То есть проблем стало ещё больше, ведь Зеленский их не решил, а только усугубил. Но проблем нет, да», — резюмировал украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

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Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что в настоящее время никаких деталей вероятной встречи президента России Владимира Путина с его коллегой с Украины Владимиром Зеленским нет.