Москва, , 16:12 — REGNUM Популярный блогер Катя Адушкина сняла клип на песню «Краш-тест». Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 26 апреля.

«Изначально мы хотели сделать «что-то чуть большее, чем просто танцевальное видео», а получился не просто клип, а целый ФИЛЬМ», — пишет Адушкина в посте. Также она отмечает, что клип снимали целые сутки.

Добавим, что за несколько часов ролик набрал более 100 тыс. просмотров на YouTube-канале исполнительницы. Зрители оценили видео и более 14 тыс. человек поставили ему отметку «мне нравится».

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