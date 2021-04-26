Уфа, , 16:07 — REGNUM Введение значков для вакцинированных от ковид в Башкирии — это попытка вирусного пиара, направленного на популяризацию вакцинирования. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко. При этом о считает, что никакой обязаловки здесь не будет.

«Уроки с региональными ковидными паспортами и бейджами извлечены. Напомню, ранее, Башкирия и Сахалинская область пытались ввести региональные ковидные паспорта и бейджи, но после критики вице-премьера Татьяны Голиковой эти иинициативы были отменены.

Заданных президентом темпов вакцинации не выдерживает ни один крупный субъект федерации. К сентябрю планировалось привить 69−70 млн человек, однако такие темпы можно наблюдать, пожалуй, в малонаселенных НАО, да Чукотке.

Даже в Москве с ее 1 млн человек вакцинированных вряд ли можно предположить, что за четыре месяца смогут вакцинировать еще 5−6 млн человек. Скорее, объявят, что у остальных «выработан коллективный иммунитет».

Дмитрий Михайличенко Губернаторы и главы республик пытаются найти условия для популяризации массового вакцинирования, однако реалии таковы, что люди предпочитают ждать. Соцопросы это отчетливо показывали. Короче, старый, добрый доковидный мир мы вспомним еще не раз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, значок отличия для вакцинированных от COVID-19 намерены выдавать в Башкирии с 26 апреля. По нему можно будет отличать людей, которые полностью завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии.

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