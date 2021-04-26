Вашингтон, , 17:52 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано около 32 065 новых случаев заражения коронавирусом, что является одним из самых низких показателей в этом году, сообщает 26 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 32 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 279, а общее число смертей от последствий коронавирусной инфекции перевалило за отметку в 572 200.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.