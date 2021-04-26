Душанбе, , 16:04 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане составил 1,8 млрд сомони ($158 млн), что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

В Согдийской области Таджикистана этот показатель увеличился на 7%, в Хатлонской области — на 7%, в Горно-Бадахшанской автономной области — на 1,3%. Вместе с тем в Гиссарском районе производство сократилось на 31,5%, в районе Рудаки — 4,1%.

За отчетный период производство овощей выросло на 27%, до 3,8 тыс. тонн, фруктов — 25%, до 16 тонн. Кроме того, производство мяса увеличилось на 8,1%, до 43 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2021 года средний размер заработной платы работников сельского хозяйства в Таджикистане составлял — 630 сомони ($55). Это самый низкий показатель среди других направлений деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Зарплата работников сельского хозяйства в Таджикистане составила $55