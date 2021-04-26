Оренбург, , 16:04 — REGNUM В Оренбурге губернатор Денис Паслер 26 апреля вручил сертификаты победителям конкурсов «Агропрогресс», «Агростартап» и конкурса по отбору семейных ферм, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фермеры из Сорочинского, Ясненского, Соль-Илецкого, Гайского городских округов, Оренбургского, Кваркенского, Новосергиевского, Пономаревского, Северного, Адамовского, Акбулакского, Новоорского, Беляевского, Тоцкого, Октябрьского, Ташлинского и Красногвардейского районов получат государственную поддержку на развитие и создание хозяйств.

«Благодаря грантам в области создано более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов, больше 1300 человек трудоустроено. Через полтора-два года еще 200 человек примут на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году правительством Российской Федерации впервые введен грант «Агропрогресс» для малых предприятий. Уверен, что этот вид господдержки также будет востребован у аграриев региона», — подчеркнул Денис Паслер.

Общая сумма грантовой поддержки составляет более 400 млн рублей. Гранты на развитие семейной фермы получили 12 фермеров, общая сумма поддержки — 160 млн рублей. Еще 23 обладателя грантов «Агростартап» в общей сложности получили 106,2 млн рублей. На гранты «Агропрогресс» (их сегодня вручили трем аграриям) из бюджета выделено 42,5 млн рублей.

Всего за время существования грантовой поддержки, с 2012 года, на средства господдержки оренбуржцами были реконструированы, построены и приобретены 125 ферм, складских или производственных помещений. Закуплено более 19 тыс. животных, 355 новых тракторов, 34 комбайна, 49 грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также сельхозтехника для обработки земель.

Фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Оренбуржья. Именно фермерами собрано больше половины зерна урожая 2020 года. В фермерских хозяйствах содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота.