Севастополь, , 16:04 — REGNUM Продление майских каникул благоприятно отразится на сфере услуг и общепита — после локдауна — это еще один шанс поправить дела, считает председатель «Партии Роста» в г. Севастополь Олег Николаев. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 26 апреля, комментируя возможные последствия для малого бизнеса от объявления выходными дни с 1 по 10 мая.

«Для всех остальных отраслей — это серьёзные проблемы, связанные с вынужденными простоями. Поэтому снова необходимы реальные, а не декларативные меры поддержки. Если не прямая помощь, в том числе в виде беспроцентных кредитов, то хотя бы реализовать программу обещанных ещё в прошлом году налоговых льгот и каникул», — отметил эксперт.

Он добавил, что бизнес вынужденно уходит на длинные выходные с сохранением заработной платы сотрудникам. «Никаких сокращений не предвидится, так как кризисные времена и длительные каникулы с весны прошлого года научили оптимально использовать штат», — добавил Николаев, возглавляющий группу компаний.