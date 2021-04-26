Волгоград, , 16:05 — REGNUM Порядка трёх тысяч человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, проживает сейчас в Волгоградской области, сообщили 26 апреля в пресс-службе администрации региона.

Память ликвидаторов и жертв последствий взрыва почтили минутой молчания у памятника «Защитившим от атома» в Центральном районе Волгограда. В честь 35-летней годовщины масштабной катастрофы во всех муниципальных образованиях региона проходят тематические уроки, встречи и памятные акции. От Волгоградской области на ликвидацию последствий аварии в 1986 году отправились 5,7 тысячи жителей, сейчас в регионе проживают около трёх тысяч участников спасательной операции.

Государственные награды за вклад в ликвидацию последствий катастрофы получили 1378 волгоградец, в том числе 126 награждены орденом Мужества.