Москва, , 16:03 — REGNUM Цены на нефть днем в 26 апреля углубляют снижение, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти Brent стоит $64,35 и может стремиться к $64,00−64,15 в течение сессии. «Бочка» WTI торгуется по $64,35 и способна оставаться в диапазоне $64−65.

Очень редко можно наблюдать такую синхронную динамику в ценах разных сортов сырья.

На рынок давят опасения относительно будущего и настоящего спроса на энергоносители. Из-за решений ОПЕК+ на площадку поступает больший, чем ранее, объем сырья.

Однако спрос на него не растет в силу медленного восстановления глобальных экономик.

Более активному интересу к нефти взяться неоткуда: V-образного восстановления после коронавирусного кризиса и повреждений пандемией не будет.

Процессы возвращения к привычному образу жизни будут постепенными и с периодическими остановками.

На этой неделе фокус рыночного внимания окажется на данных США по запасам нефти и нефтепродуктов, а также заседании Федеральной резервной системы», — отметила эксперт.

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