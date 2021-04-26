Киев, , 16:04 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждают выдвижение правящей немецкой партией «Христианско-демократический союз» Армина Лашета кандидатом в канцлеры Германии на выборах в 2021 году и последствие этого для отношений Киева и Берлина, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 апреля.

В частности, политический аналитик Алексей Калиниченко, отмечает, что по главному вопросу повестки для Украины Лашет однозначно выступает за завершение строительства «Северного потока-2», в то же время его позиция заключается в том, чтобы «гарантировать геополитические интересы Украины», о чем он прямо публично заявляет.

Также эксперт обратил внимание, что оба кандидата на пост канцлера — и Армин Лашет, и Маркус Зедер — открыто и прямо выступали за достройку «Северного потока-2», заявив, что этот проект нельзя увязывать ни с каким другими политическими вопросами.

По словам Калиниченко, среди украинских политиков первой величины новый глава ХДС выразил готовность сотрудничать с лидером украинской оппозиции Виктором Медведчуком.

«Армин Лашет — не чужой для Украины человек. Среди фигур первой величины он контактирует с таким политиком как Виктор Медведчук — председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь»… По словам Лашета, высказанным в официальном письме в адрес Медведчука, становится ясно: идейно их позиции совпадают в том плане, что оба выступают за конструктивное сотрудничество. «Мы выступаем за сотрудничество, а не за разобщённые подходы государств к решению тех или иных проблем», — гласит цитата Лашета в адрес главы политсовета ОПЗЖ Медведчука», — подчеркнул Калиниченко.

Политолог отмечает, что сильные стороны Армина Лашета — это опыт работы премьером самой богатой и экономически развитой земли ФРГ — Северного Рейна-Вестфалии, а также умение договариваться и находить союзников. Например, заявляет эксперт, на внутрипартийных выборах в ХДС он договорился о поддержке с самым популярным политиком левого крыла ХДС Йенсом Шпаном и привлек его сторонников на свою сторону. Он подчеркнул, что Лашет является главой правительства самой экономически развитой земли ФРГ — Северный Рейн-Вестфалия. По открытым данным, ВВП провинции Северный Рейн-Вестфалия в 2020 году составил 697,125 млрд евро — это первое место в ФРГ, на втором месте расположилась Бавария с показателем 610,217 млрд евро.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине критически отнеслись к заявлению нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая во время заседания ПАСЕ в очередной раз высказалась за завершение проекта «Северный поток-2», отметив, что газ, который будет идти по этой трубе, ничем не хуже газа, идущего через Украину и Турцию.