26 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Ставропольском крае произошел инцидент в городе Пятигорске. Две группы вооруженных бандитов устроили стрельбу средь бела дня, после чего сели в автомобили и скрылись с места происшествия. Безнаказанность стрелков вызвала чувство нереальности происходившего, многие очевидцы и пользователей соцсетей предположили, что это были съемки кинофильма. Однако, как оказалось, стрельба была самая настоящая.

Ольга Карпова, , 16:42 — REGNUM В курортном городе Пятигорске средь бела дня две группы вооруженных людей устроили перестрелку. Кадры видео появились в соцсетях. На них видно, как на одном из оживленных городских перекрестков из двух автомобилей черного цвета выскочили пятеро молодых мужчин и открыли стрельбу из пистолетов.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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На видео никто из них не пострадал. После того как одна сторона конфликта решила покинуть место происшествия, пассажиры второй машины бросились за ней с автоматом. Не успев выстрелить из него, один из мужчин кинул оружие вслед удирающим.

https://www.instagram.com/p/COD60xtKm7k/

Видеокадры, размещенные в соцсетях, удивили жителей Ставрополья. Многие не поверили в серьезность намерений стрелявших, высказав предположение, что эти кадры постановочные и, скорее всего, в городе снимают какое-то кино. Больше всего неправдоподобным для комментаторов соцсетей показалось метание автомата Калашникова по соперникам.

«Цирк! Номера на машине, стреляют только что не в упор и не попадают, автомат — метательное оружие… Голливудщина какая-то!» — высказалась Ольга Г.

«Измельчали «бандиты», автоматами, как палками, кидаются», — мрачно пошутил Виктор В.

«Боевой бумеранг Калашникова», — посмеялся еще один комментатор.

Однако не всем жителям края кадры со стрельбой показались такими безобидными.

«Бандитский Пятигорск»,— написала D. F.

«Привет, 90-е!» — вспомнила про криминальные разборки конца прошлого века Юлия.

«90-е никуда не уходили», — констатировала Божена В.

«Примитивные отморозки устроили «Чикаго». Я не думаю, что это снимают кино. Ни один режиссёр не додумается до того, чтобы вслед машине кидать автомат», — усомнилась в кинопостановке этих кадров Валентина С.

Стрельба Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Сергей Балабанов. 2005. Россия

Многие пользователи соцсетей распереживались, что такие «криминальные разборки» в начале курортного сезона могут отпугнуть туристов, еще ряд посочувствовал тем прохожим и автолюбителям, кто в момент перестрелки оказался поблизости.

«Так, а раньше где были органы? В центре курорта Ставрополья стрельба. Кто к нам поедет?» — переживает за туристов Виталий.

«А вообще, конечно, смешного мало — могли и прохожих поубивать, я уж молчу про чувство безнаказанности», — согласился с ним Михаил С.

Между тем по горячим следам были задержаны трое участников перестрелки. На кадрах видео оперативной съемки МВД он предстал со следами «жесткого» задержания на лице. Злоумышленник признал свою вину и попросил прощения перед жителями города Пятигорска, сообщив, что раскаивается в содеянном, понимая, какие последствия действия стрелков могли причинить простым жителям.

«Детский сад — штаны на лямках… Убил — проси прощения, стрелял — проси прощения, подрался — проси прощения. Это что у нас теперь — всероссийский квест?» — возмущена таким инфантилизмом Ирина.

«И что это было? Он думал, что в войнушки играет? И что у них в голове, одному Богу известно. Теперь, когда ходишь по улицам, нужно оглядываться. Дожили», — согласна с ней Мадина.

Перестрелка Denoel Paris

«Лет на 10 закатать в строгий режим и не его одного, а всю компанию с обеих сторон. Нам Америки не хватает!» — возмутился еще один из читатель страницы Govorun26 в Instagram.

Отвечая на возмущения жителей Ставрополья, губернатор края Владимир Владимиров пообещал, что власти региона не допустят возвращения разгула преступности, которым отличались «лихие 90-е годы».

«Возвращения «девяностых» мы не допустим, никому не позволим ставить под угрозу жизнь и здоровье людей в нашем крае», — написал губернатор на своей странице в Instagram.