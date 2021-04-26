Вильнюс, , 15:59 — REGNUM Правительство Литвы должно начать переговоры с Минском по вопросу о передаче республике санатория «Беларусь», расположенного в курортном городе Друскининкай, но являющегося собственностью Белоруссии. Такое приложение было одобрено во время заседания комитет Сейма по иностранным делам, сообщает 26 апреля радио Sputnik.

Председатель комитета Жигимантас Павилёнис считает, что литовская сторона «будет лучше заботиться» о своих людях.

«Давайте предоставим дипломатам возможность испробовать этот дипломатический путь», — сказал он.

Юрист сотрудников санатория Юстас Чоботас согласился с тем, что судьба учреждения требует дипломатического участия.

В соответствии с двусторонним соглашением Литва в 1996 году передала Белоруссии построенный в Друскининкай в советское время санаторий и на 99 лет сдала в аренду земельный участок, на котором он находится.