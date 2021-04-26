Киев, , 16:03 — REGNUM В киевском аэропорту «Борисполь» были задержаны четыре человека, у которых нашли крупную партию сырья для изготовления наркотиков. Об этом сообщила 25 апреля пресс-служба департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

По данным полиции, организаторами преступной схемы могли быть супруги — 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. В качестве наркокурьеров они могли использовать двух женщин.

По версии следствия, злоумышленницы могли вылетать с Украины в Египет для закупки псевдоэфедрина, а блистеры с препаратом — прятать в сумках с вещами.

Всего у задержанных обнаружили 10 тыс. блистеров псевдоэфедрина на общую сумму около 2,5 млн грн или чуть менее $90 тыс. В ходе обыска в жилье у фигурантов нашли ещё 500 блистеров с препаратом, вероятно из предыдущих партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове, в тайнике, оборудованном в автомобиле, пограничники нашли 125 килограммов героина.

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