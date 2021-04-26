Воронеж, , 15:58 — REGNUM Фонтаны в парках Воронежа готовы к работе, их запуск намечен на 1 мая. Об этом 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Воронежском центральном парке, Петровском сквере и на Советской площади фонтаны полностью готовы к работе с 1 мая», — сообщили в пресс-службе. Режим работы фонтанов будет уточнён позже.

Также с 1 мая начнёт действовать фонтан на площади Победы, он будет работать с 10:30 до 22:00.

По прогнозу Рсгидрометцентра, тёплая погода в Воронеже установится к концу рабочей недели: ещё в среду, 28 апреля, днём будет не выше +11, однако уже 30 апреля потеплеет до +17. 1 и 2 мая прогнозируется до +17…20 градусов.