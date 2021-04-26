Ханты-Мансийск, 26 апреля 2021, 15:58 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Хаты-Мансийске, сообщает 26 апреля региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 60 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 26 апреля в Югре зарегистрировано 55 805 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 469 человек, 791 пациент с COVID-19 скончались.