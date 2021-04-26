26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 17:01 — REGNUM Решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого созвать срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу» вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

"Дворняги будут обсуждать медведя? Самим-то не смешно?» — обращается Ваня Т.

Многие пользователи считают, что желание группы стран во главе с Польшей выстроить совместные планы в отношении России выглядят жалко и недостойно. Люди считают, что это происходит исходя из-за бессилия данных стран перед нашей страной.

«Евролимитрофы, карлики и лузеры. Недоевропейцы всё возбуждаются и пытаются поднять ущербную самооценку на фоне России. Но ничего не получается. Они по-прежнему никто, причём везде и для всех», — поделился своим мнением Serg S.

Ярослав Качиньский(слева), Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий в Будапеште Sejm RP

Некоторые комментаторы сравнили данное мероприятие с шабашем ведьм, которые будут чинить проклятия в отношении России, потому что по существу сами ничего противопоставить Москве не могут.

«А Россию не пригласили. Это не совещание, это шабаш называется!» — считает Сергей М.

«Не удалось присоединить к своему шабашу Беларусь. Зато так удачно получилось с Чехией! Пришли к власти русофобы, и начался новый виток нападок на Россию. К чему он только приведёт? Да ни к чему. Зато как хорошо выслужились шакалята перед своим заокеанским хозяином», — отметила Татьяна К.

Часть людей призвала руководство Российской Федерации поставить точку в отношениях с перечисленными странами. Люди уверены, что если разорвать с этими государствами дипломатические и экономические связи, то эта истерика моментально прекратится.

«Неужели мы с Польшей имеем какие-то общие дела? И ежу понятно, что они — координаторы порученных им антироссийских действий по ряду европейских стран и бывших наших республик, на кого распространяется их влияние. Закрыть её надо от нас по всем позициям. И чтобы никакие польские товары, никакие их овощи-фрукты и прочее у нас не мелькали даже. А ведь попадаются в магазинах товары производства Польши!» — указал пользователь под псевдонимом Bell.

Польские солдаты поднимают флаг НАТО (сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO

Нашлись и те, которые считают, что стоит ограничиться лишь взиманием штрафов за некорректное поведение. Таким образом, надеются граждане, удастся усмирить излишне возбуждённых соседей.

«Предлагаю организовать международную комиссию по расследованию провокаций против России. Нужны во всём доказательства, а без доказательств получается, что это клевета и пустозвонство. Балаболы несчастные. За каждую провокацию надо повышать провокаторам экспортные пошлины на 10% на поставку им из России нефти и газа. Просто в качестве компенсации за материальный и моральный ущербы, понесённые Россией от провокаторов. Провокаций сразу станет меньше!» — предполагает Владимир Б.

Напомним, 26 апреля в правительстве Польши сообщили журналистам, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу».