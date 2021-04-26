Москва, , 15:57 — REGNUM В любом случае значительная часть малого бизнеса в майские дни ограничений уйдёт в «серую зону», считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 26 апреля, комментируя возможные последствия майских каникул для бизнеса.

«Двойную оплату «потянет» не каждый бизнес в дни каникул. Далеко не факт, что повысится спрос на услуги ресторанного и развлекательного обслуживания — в майские дни много людей уезжают за город. Туристические услуги испытают небольшой «бум». В первые часы, когда президент объявил о каникулах, «лёг» сайт РЖД. Но этот всплеск будет кратковременным», — отметил эксперт.

По его словам, наряду с ограничениями бизнесу, особенно малому, безусловно необходима поддержка. «Самой действенной и справедливой мерой в данном случае была бы отмена всех начислений на фонд оплаты труда в ФСС, ПФР, ФОМС в дни каникул (а это в совокупности 30,2% от зарплаты). Де-факто, это уже не зарплата, поскольку прибавочного продукта она не приносит. Это компенсация в размере зарплаты за вынужденные выходные», — добавил Ковригин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее поддержал предложение объявить выходными дни с 1 по 10 мая включительно.