Архангельск, , 15:55 — REGNUM Прокуратура Архангельской области начала проверку в связи с отсутствием водоснабжения в трех округах областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка своевременности устранения последствий аварии, полноте обеспечения населения питьевым водоснабжением путем подвоза, а также соблюдению эксплуатирующей организацией правил технической эксплуатации объектов водоснабжения», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за авари на сетях в Архангельске остались без водоснабжения Маймаксанский, Соломбальский и Октябрьский округа.