Москва, , 15:54 — REGNUM В Москве следователи проводят проверку по факту отравления десятимесячного мальчика. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Ребёнка госпитализировали 24 апреля из квартиры в центре Москвы. Врачи диагностировали отравление, они оказывают малышу медицинскую помощь.

«В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — рассказали в СК.

По данным следствия, ребёнок находился в квартире вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась, он надкусил тюбик с кремом, и вещество попало ему в ротовую полость.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.