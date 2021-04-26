Москва, , 15:54 — REGNUM Российский рубль 26 апреля продолжает укрепление в валютной секции Московской биржи, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 74,77 руб. и сдвигает локальные границы колебаний в рамки 74,50−76,50 руб. Евро стоит 90,47 руб. и находится в диапазоне 90−92 руб.

Американская валюта достаточно выражено отступила на мировом валютном рынке, что позволило рублю восстанавливаться и далее. Нефть снижается в цене, но балансирует около $65,50, что для рубля неплохо.

Отсутствие геополитического риска в моменте и интерес глобальных инвесторов к риску сегодня также обеспечивают рубль поддержкой. В результате, российская валюта крепнет», — считает эксперт.

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