Тирасполь, , 15:58 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличили число нерабочих дней в мае в связи с празднованием Пасхи. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба министерства по соцзащите и труду республики.

В ПМР праздничными днями являются 1 и 2 мая по случаю Дня международной солидарности трудящихся, а также 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В этом году будут добавлены еще два выходных дня.

Сообщается, что для тех, у кого пятидневная рабочая неделя, в период с 1 по 11 мая рабочие дни будут только 6 и 7 мая. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, в этот период рабочие дни будут с 5 по 8 мая включительно.

Стоит отметить, что в Приднестровье принято решение пасхальные богослужения проводить на открытом воздухе. Их длительность рекомендовано сократить, чтобы прихожане не замерзли. На 9 мая в Тирасполе будет проходить парад Победы. Акцию «Бессметный полк» будут проводить удаленно.