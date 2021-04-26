Мурманск, , 15:52 — REGNUM Мурманские пограничники изъяли на иностранном судне экстремистскую литературу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе таможни.

«Издание признано экстремистским по итогам лингвистической экспертизы, установившей, что исследуемые материалы содержат призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, за последние два года выявлено 10 аналогичных фактов. По их результатам возбуждены дела об административных правонарушениях.