пос. Баранчинский, , 16:06 — REGNUM Ученики 9 и 10 классов школы №20 посёлка Баранчинский Свердловской области ознакомились с учебными программами первого в России технического вуза. Ранее, 3 апреля, Технический университет УГМК посещали одинадцатиклассники Баранчинского, после чего сразу несколько школьников подали заявление на целевое обучение в вузе от АО «Святогор».

Пресс-служба УГМК

Светлана Мясникова, учитель истории и обществознания СОШ №20 пос. Баранчинский: «У ребят было много впечатлений, многие из них захотели поступить в этот ВУЗ, однако было одно «но»: не все из них выбрали профильные экзамены по физике и математике. Поэтому мы обратились к руководству ТУ УГМК с предложением провести повторную экскурсию для учеников 9 и 10 классов, которым так же предстоит в ближайшее время определиться с будущей профессией. И сегодня мы приехали «сборной командой» из девяти‑ и десятиклассников. Мы вновь прошли по университету, и, думаю, многие смогли сориентироваться в своих взглядах на будущее».

Пресс-служба УГМК

Набор на целевое обучение для нынешних десятиклассников начнется ближайшей осенью.

«Задумываться о поступлении в ВУЗ необходимо уже в девятых, десятых классах, выбирать направление подготовки, профильные экзамены, — рассказывает директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин. — Для нашего ВУЗа основными предметами являются физика и математика. Осенью, в начале 11 класса, студентам, желающим обучаться по целевому направлению, необходимо сообщить свои данные на предприятие, которое расположено в вашем регионе, либо в Технический университет УГМК. Обучение целевых студентов полностью бесплатно, предприятие оплачивает также дорогу до Верхней Пышмы и проживание ребят в современном общежитии. Кроме того, каждый студент может рассчитывать на гарантированную повышенную стипендию. Если ребенок учится на «4» и «5», он гарантированно получает 4000 рублей. Если студент принимает участие в научной, волонтерской, спортивной деятельности университета — его стипендия может достигать 18 000 рублей. Ежегодная производственная практика также оплачивается предприятием. Поэтому от ребенка требуются лишь целеустремленность, желание поступить и отличные оценки».

Пресс-служба УГМК

Определиться с направлением: металлургия, горное дело, энергетика, автоматизация производств или механика, — школьникам помогли преподаватели и студенты Технического университета. Светлана Пятанова, мать девятиклассника из пос. Баранчинский, отмечает, что Дни открытых дверей помогают школьникам и их родителям наглядно погрузиться в учебный процесс: «Сегодня мы приехали вместе с сыном на экскурсию для того, чтобы посмотреть, что из себя представляет университет, какие имеются специальности, девятый класс привезли, чтобы ребят заинтересовать, чтобы они в дальнейшем сориентировались по направлениям. Ребятам полезно: они находятся на некоем распутье, зачастую не могут определиться, куда им поступать после окончания школы, а на Дне открытых дверей доходчиво все объясняют. Молодые ребята-студенты также рассказывают очень много — как учатся, в каких условиях проживают».

Один из десятиклассников десятиклассник из Баранчинского, рассказал, что после экскурсии у него появилось желание учиться в Техническом университете УГМК: «Мне довольно интересны процессы металлургии. Понравилась эта область».

»Мы только что были на аналитической химии, где лазером измеряют очень маленькие частицы, количество меди в пробе, мне было интересно», — делится наблюдениями ещё одна ученица 10 класса.

Баранчинским школьникам показали и условия комфортного проживания в недавно построенном студенческом общежитии. Двух‑ и четырехместные комнаты, оборудованные душевыми кабинами, холодильниками, телевизорами, имеющими доступ к Wi-Fi. Студенты, проживающие в общежитии, имеют возможность в свободное время посещать тренажерный зал.

Также в рамках Дня открытых дверей гости из поселка Баранчинский посетили мастер-классы, театральные квесты, смогли пообщаться со студентами и преподавателями. Завершающим этапом визита в Верхнюю Пышму для баранчинских школьников стала экскурсия в Музейный комплекс УГМК.