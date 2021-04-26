Москва, , 15:57 — REGNUM В ближайшее время вторая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступит в Гондурас. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гондураса Лисандро Росалесом.

По словам Лаврова, стороны особое внимание уделили налаживанию совместных усилий по противодействию пандемии коронавируса и добавил, что имеется контракт на поставку российской вакцины Гондурасу, подписанный в прошлом месяце.

«Первая поставка уже осуществлена, вторая намечается, по-моему, на завтра. Сегодня у господина министра и его делегации будет встреча с руководством российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который координирует взаимодействие в этой сфере с нашими зарубежными партнерами», — сказал глава МИД РФ.

Кроме этого, он отметил, что обсудил с главой МИД Гондураса сотрудничество в медицинской сфере на других направлениях, включая возможность подготовки специалистов из республики в вузах Минздрава России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия придает большое значение развитию своих отношений с Гондурасом и надеется на их укрепление.