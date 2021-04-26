Москва, , 15:48 — REGNUM Вопрос величины «достойного» дохода сам по себе не прост, так как параметр «достойности» не предполагает какого-то количественного определения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Это сугубо субъективное понятие, которое даже у одного и того же респондента может меняться под воздействием совершенно разных факторов. Начиная от уровня цен, динамики его собственной заработной платы, инфляционных показателей, необходимых и дополнительных, не являющихся жизненно необходимыми расходов и т. д.

Более того, даже окружающий социум может влиять на ощущение того, достойно вы зарабатываете или нет. Элементарный переезд в другой район или покупка дачного участка, где ваши соседи окажутся куда более зажиточными людьми, встреча с бывшими одноклассниками, которые, как выяснилось, зарабатывают намного больше, тут же сместят планку ощущения «достойного» дохода вверх.

Более того, многочисленные опросы, проводимые различными рейтинговыми и исследовательскими агентствами, университетами и иными профильными компаниями среди населения показали, что в подавляющем случае на вопрос «какую прибавку к жалованию вы хотели бы получить, чтобы чувствовать себя более уверенно», подавляющее большинство называет весьма скромные цифры — 20−30 тысяч рублей.

То есть российские граждане в этом плане не только не жадничают, но и весьма адекватно оценивают экономическую ситуацию.

Как показывают многочисленные расчеты, действительно, для того, чтобы начать получше питаться, иметь возможность иногда достойно отдохнуть или посетить платного врача, нанять ребенку репетитора и так далее, в большинстве случаев не хватает как раз примерно такой суммы. Либо немногим больше.

«Миллионы» себе никто не просит (ну разве что ради шутки). Другое дело, что отечественная экономика находится в таком состоянии, что позволить себе увеличить зарплату сотрудникам даже на 20−30 тысяч рублей могут лишь немногое компании.

Так что проводимые опросы хотя и интересны с социологической токи зрения, фактически ни на что не влияют. Эксперты же и сами знают состояние дел, не нуждаясь в дополнительных подсказках.

Тем не менее, определенная польза в проводимых исследованиях все же есть, так как позволяет оценить динамику изменения настроения жителей России», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доход в 50−80 тысяч рублей в месяц считают 38% жителей России. Еще 11% участков устраивает доход в размере менее 50 тыс. рублей.

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