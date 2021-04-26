Курган, 26 апреля 2021, 15:48 — REGNUM В Курганской области к 26 апреля подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 24 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 36 случаев.
Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 26 апреля выявлено 20 258 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 824 человека, скончались 383 пациентов с COVID-19.