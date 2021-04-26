Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Свердловские медики подтвердили ещё 109 случаев заражения коронавирусом в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперштабе.

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Для сравнения, сутками ранее, 25 апреля 2021 года, вирус SARS-CoV-2 выявили в Свердловской области у 118 человек. Всего подтверждено 85 727 случаев заражения с начала пандемии.

За минувшие сутки соответствующий диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (28 человек), Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Артемовского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе полностью привили от COVID-19 более 221 тыс. человек.

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