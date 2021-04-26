Москва, 26 апреля 2021, 15:47 — REGNUM Министерство спорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Союза ММА России.
«Теперь занимающиеся ММА россиянки будут наравне с мужчинами официально отбираться в национальную сборную», — сказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Он отметил, что спортсменки получат возможность выполнять спортивные нормативы и получать мастерские звания.
Также Габдуллин добавил, что в текущем году будет проведён отбор и сформирована женская сборная по ММА на чемпионаты мира и Европы.