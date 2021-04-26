Колорадо, США, , 15:47 — REGNUM В сети обнародовано видео с дорожными испытаниями новой модели Jeep Grand Wagoneer. Видеоролик размещён на YouTube-канале TFLnow.

Автомобиль был замечен во время движения по автомагистрали I-70 в Колорадо (США).

Несмотря на камуфляж, скрывающий часть кузова модели, можно заметить огромную хромированную радиаторную решётку.

Тем не менее не совсем понятно, какая это версия внедорожника — Wagoneer или Grand Wagoneer. Обе версии модели имеют хромированные детали и схожую конфигурацию головной оптики.

Единственными существенными внешними отличиями версий являются надписи Wagoneer на капоте, а также хромированное покрытие на нижней решетке.

Ранее американская компания Next Level представила Jeep Gladiator 6X6. Специалисты компании сообщили, что в этой модели используется передаточное число 4,88 для оптимального ускорения. Гамма двигателей автомобиля состоит из трёх моторов мощностью: 270 л. с. (393 Нм), 285 л. с. (353 Нм) и 375 л. с. (637 Нм).

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