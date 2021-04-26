Рига, , 15:46 — REGNUM Длительное дистанционное обучение в условиях эпидемии коронавируса негативно повлияло на эмоциональное состояние и психическое здоровье детей и семей в Латвии, поэтому такие семьи решено поддержать.

Как сообщил инфопортал Diena со ссылкой на министерство образования и науки Латвии, нынешним летом будут организованы различные мероприятия по психоэмоциональной поддержке детей и молодежи. На это планируется выделить до 2 млн евро. Решение должно быть утверждено кабинетом министров на одном из ближайших заседаний.

Планируется проведение летних лагерей, где подросткам будет интересно провести время и встретиться со сверстниками. Координирующая проект старший референт Государственного центра содержания образования Инта Краскевича признала, что многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и мерами эпидемиологической безопасности. Не исключено, что в случае развития негативного сценария, летние лагеря придется отменить.

Кроме того, она подтвердила, что до сих пор нет информации о том, какая специальная психоэмоциональная поддержка планируется для детей. «Отменить что-либо всегда проще», — так объяснила она решение министерства развивать подготовку летних лагерей вопреки мнению критиков такой идеи.