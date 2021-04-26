Сеул, , 15:52 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,5%. Об этом сообщает SBS News со ссылкой на представителей Исследовательский институт Hyundai (Hyundai Research Institute, HRI).

По сравнению с предыдущим прогнозом показатель вырос на 0,5%. Предполагается, что в первой половине года темпы роста южнокорейской экономики составят 3,3%, а во второй — на 3,6%.

Среди причин повышения прогноза темпов роста эксперты отметили тот факт, что отечественные производители адаптировались к ситуации пандемии SARS-CoV-2.

По прогнозам, в 2021 году экспорт товаров из Южной Кореи вырастет на 1,8%, инвестиции в производственные мощности — на 7,5%, а потребление в частном секторе — на 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты LG ERI отмечали, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году могут составить 4%.

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