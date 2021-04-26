Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Двое посетителей Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге подрались за место в читальном зале. Разнимать ссорящихся мужчин пришлось сотрудникам Росгвардии, охраняющим федеральное учреждение культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытые двери РНБ

Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, конфликт между посетителями РНБ произошел 24 апреля в 12:38 мск. В этот день в здании Российской национальной библиотеки, расположенном на площади Островского в центре города, сработала кнопка тревожной сигнализации. На место был направлен ближайший наряд вневедомственной охраны.

«Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который затеял драку», — рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, он занял свободное место в читальном зале и поставил на соседний стол свою сумку. К нему подошел другой посетитель и попросил убрать сумку, чтобы сесть рядом, но получил отказ. В результате словесная перепалка закончилась потасовкой.

Пострадавший читатель обратился за медицинской помощью в травмпункт. Вместе с тем наряд ОВО передал задержанного сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.