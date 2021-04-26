Вильнюс, , 15:51 — REGNUM Литовская служба безопасности не доказала в суде, что российского певца Филиппа Киркорова нельзя пускать в страну. Об этом юрист Александр Добровинский, представляющий интересы артиста, сообщил 26 апреля после судебного заседания в Вильнюсе.

В январе по ходатайству МИД Литвы Киркорова объявили «угрозой национальной безопасности». Певца внесли в чёрный список из-за его позиции по российскому Крыму и запретили ему въезд в Литву.

«Ход, предпринятый нами, оказался верным — представители службы безопасности показали в суде, что у них нет никаких данных, которые бы доказывали опасность нахождения Филиппа Киркорова в Литве», — сказал Добровинский ТАСС.

Юрист отметил, что теперь подорвана вся выстроенная литовским МИД система. Перед судом встала дилемма: действовать «за правду», но против МИД, либо наоборот.

Далее Добровинский намерен добиваться отмены для Киркорова запрета на посещение Литвы.

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