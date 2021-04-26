Минск, , 15:44 — REGNUM Ни у кого не получится разделить Белоруссию на части. Об этом сегодня, 26 апреля, на митинге-реквиеме в Брагине Гомельской области, посвящённом 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, как в первые годы его президентства речь шла о создании Полесской народной республики, то есть о разъединении на части Белоруссии.

«Сейчас опять хотят пополам разделить Беларусь. Не получится», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что этого не удаться сделать даже после его ухода из власти.

«Все, мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому её не отдадим», — добавил Лукашенко.