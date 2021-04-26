Минск, 26 апреля 2021, 15:44 — REGNUM Ни у кого не получится разделить Белоруссию на части. Об этом сегодня, 26 апреля, на митинге-реквиеме в Брагине Гомельской области, посвящённом 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, как в первые годы его президентства речь шла о создании Полесской народной республики, то есть о разъединении на части Белоруссии.
При этом белорусский лидер отметил, что этого не удаться сделать даже после его ухода из власти.