Самара, , 15:46 — REGNUM Организовать в детских садах Самарской области дежурные группы во время длинных майских выходных поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам Азарова, к нему обращаются родители, которых интересует работа детских дошкольных учреждений региона в период майских каникул. В связи с этим глава региона поручил областному министерству образования проработать этот вопрос. В результате чиновники предложили организовать дежурные группы в детских садах.

«Думаю, это правильное предложение. Самое главное сейчас — довести эту информацию до дошкольных образовательных учреждений и обеспечить исполнение», — передает слова Азарова пресс-служба областного правительства.

Кроме этого, глава региона поручил главам муниципалитетов и руководителям ведомств следить за ситуацией по вопросу соблюдения температурного режима во всех социальных объектах.

«Считаю, что муниципалитеты поторопились с решением о прекращении отопительного сезона. Я понимаю, что все нормативы, в том числе и температурные, выдержаны. Но я хотел бы чтобы вы учитывали все-таки и особенности ситуации, особое беспокойство людей за здоровье родных и близких. В прошлом году мы раньше начали отопительный сезон, и главной причиной была эпидемиологическая ситуация на территории региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Не только о регламентах надо думать, но в первую очередь — о людях!», — подвергнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях между майскими праздниками в текущем году.