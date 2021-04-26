Москва, , 15:41 — REGNUM Конкретики о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве пока нет. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Никакой конкретики по этой теме нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России, и место проведения данной встречи не играет никакой роли. В то же время глава офиса президента Украины заявил, что Путина не намерены приглашать в Киев.

Читайте также: Глава офиса Зеленского отверг идею пригласить Путина в Киев